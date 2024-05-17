Пекин, 17 мая, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Вашингтон несёт прямую ответственность за возникновение и развитие украинского кризиса до нынешнего этапа. Об этом 17 мая заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM

«США со своим мышлением холодной войны несут неснимаемую ответственность за возникновение и обострение украинского кризиса», ― заявил дипломат.

Он отметил, что США по украинскому вопросу занимаются поиском врагов и не стремятся к миру.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая председатель КНР Си Цзиньпин выступил за мирную конференцию по Украине, которую признают и Москва, и Киев. Китай не приветствует попытки использовать кризис для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны. Конфликт не может быть решён иначе, чем через переговоры, добавил Си Цзиньпин, призвав все стороны к возобновлению диалога.

Он подчеркнул, что Китайская Народная Республика не создавала украинский кризис и не является его стороной. Си Цзиньпин добавил, что объективная и справедливая позиция Пекина и его конструктивная роль получили широкое признание в мире.

Китайский лидер отметил, что Китаю, Франции и Европейскому союзу необходимо совместно противодействовать эскалации конфликта на Украине, создавать условия для мирных переговоров.

В конце апреля официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что за кризис на Украине несёт ответственность НАТО, и альянс должен задуматься о своей роли в этом конфликте.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй 7 мая заявил, что в сложившихся условиях необходимо предотвратить расширение украинского конфликта и его выход из-под контроля. Дипломат напомнил, что Пекин всегда занимал объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, стоял на стороне мира и диалога, активно содействовал примирению и переговорам.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 16 марта заявил, что поставки Украине американского дальнобойного оружия свидетельствуют о том, что США вовлечены в конфликт. Глава дипмиссии напомнил, что ещё несколько лет назад США передавали лишь лёгкое и стрелковое оружие, сейчас поставляют ракетные системы, позволяющие бить по территории России. Антонов возложил на власти США ответственность за убийство российских граждан.