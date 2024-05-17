МИД Китая возложил на США ответственность за украинский кризис
Пекин, 17 мая, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Вашингтон несёт прямую ответственность за возникновение и развитие украинского кризиса до нынешнего этапа. Об этом 17 мая заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.
«США со своим мышлением холодной войны несут неснимаемую ответственность за возникновение и обострение украинского кризиса», ― заявил дипломат.
Он отметил, что США по украинскому вопросу занимаются поиском врагов и не стремятся к миру.
Как сообщало ИА Регнум, 6 мая председатель КНР Си Цзиньпин выступил за мирную конференцию по Украине, которую признают и Москва, и Киев. Китай не приветствует попытки использовать кризис для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны. Конфликт не может быть решён иначе, чем через переговоры, добавил Си Цзиньпин, призвав все стороны к возобновлению диалога.
Он подчеркнул, что Китайская Народная Республика не создавала украинский кризис и не является его стороной. Си Цзиньпин добавил, что объективная и справедливая позиция Пекина и его конструктивная роль получили широкое признание в мире.
Китайский лидер отметил, что Китаю, Франции и Европейскому союзу необходимо совместно противодействовать эскалации конфликта на Украине, создавать условия для мирных переговоров.
В конце апреля официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что за кризис на Украине несёт ответственность НАТО, и альянс должен задуматься о своей роли в этом конфликте.
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй 7 мая заявил, что в сложившихся условиях необходимо предотвратить расширение украинского конфликта и его выход из-под контроля. Дипломат напомнил, что Пекин всегда занимал объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, стоял на стороне мира и диалога, активно содействовал примирению и переговорам.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 16 марта заявил, что поставки Украине американского дальнобойного оружия свидетельствуют о том, что США вовлечены в конфликт. Глава дипмиссии напомнил, что ещё несколько лет назад США передавали лишь лёгкое и стрелковое оружие, сейчас поставляют ракетные системы, позволяющие бить по территории России. Антонов возложил на власти США ответственность за убийство российских граждан.