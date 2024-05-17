Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Спецслужбы не планируют вводить дополнительные меры обеспечения безопасности президента России Владимира Путина после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщил Telegram-каналу SHOT пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/Павел Бедняков

«Безопасность на обычном уровне. Делается то, что должно для обеспечения безопасности президента», — сказал Песков.

На вопрос о введении дополнительных мер пресс-секретарь отрицательно покачал головой.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на премьера Словакии произошло 15 мая, когда тот вышел поприветствовать жителей в городе Гандлове. 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в политика. На вертолёте его оперативно доставили в больницу, где провели пятичасовую операцию. Позднее стало известно, что при покушении на Фицо одна из пуль пробила ему желудок. Премьер потерял много крови.

Писатель, стрелявший в премьер-министра Словакии, принимал участие в протестах, но не состоял в радикальных движениях, заявил министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток. Он отметил, что нападения таких одиночек практически невозможно просчитать и остановить. Министр обороны страны Роберт Калиняк выразил уверенность, что покушение не было случайным, его спланировали заранее.

Как стало известно, Фицо помнит обстоятельства совершенного покушения, во время транспортировки в больницу он находился в сознании. Он шокирован тем, как быстро это произошло, отметил избранный президент страны Петер Пеллегрини.