Москва, 17 мая, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Правительство намерено запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАД, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект распоряжения Министерства здравоохранения.

Александр Рюмин/ТАСС

«Цель — сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения», — следует из распоряжения.

Власти особенно важным считают снизить популярность вейпов среди молодёжи.

Если документ о запрете ароматизированных жидкостей примут, то в продаже останутся только жидкости, содержащие никотин, глицерин дистиллированный (с чистотой не менее 94%) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95%). Авторы этой инициативы отмечают, что ароматизаторы создают иллюзию безопасности вейпов. При этом электронные сигареты существенно увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний лёгких.

Как сообщало ИА Регнум, эксперты не раз указывали на вред вейпов для здоровья. Роспотребнадзор в 2022 году обнаружил в смеси для одного из устройств отравляющие химические вещества, информация о наличии которых отсутствовала на этикетке.

Британский врач Стюарт Беггс предупредил, что вейп может лишить человека вкуса. Он отметил, что одной из причин пропажи вкусов может быть сухость во рту после испарения жидкости вейпа, высушивающей слизистую оболочку.

В беседе с ИА Регнум руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян напомнила, что электронные системы наносят вред здоровью, а расхожее мнение об их большей безвредности по сравнению с традиционными сигаретами давно опровергли.