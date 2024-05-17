Лозанна, Швейцария, 17 мая, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет запретил российским журналистам использовать любую национальную символику на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщили представители организации.

Global Look Press/Zhu Wei/XinHua

«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», — процитировал ТАСС собеседника.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Играх-2024 в нейтральном статусе. По требованию комитета представители двух стран должны выступать без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах. Представителям командных видов спорта изначально отказали в такой возможности. Среди условий также непричастность к военным или силовым структурам (общества ЦСКА и «Динамо») и запрет на использование любой военной символики.

После предъявления комитетом условий от участия отказались многие спортсмены. Российские гимнасты не поедут на Олимпийские игры — 2024 на условиях, выдвинутых (МОК), заявляла старший тренер сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Она отметила, что спортсменам пора перестать приспосабливаться под чужие условия.

Не выступит на ОИ и рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников. Спортсмен объяснил, он лично не может согласиться с условиями получения такого статуса.

Чиновники МОК извратили идеи Пьера де Кубертена, утверждавшего «О, спорт, ты — мир», заявил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что Олимпийское движение создавалось, чтобы объединять людей, а не разъединять. Международные организации своими действиями рискуют похоронить идеалы Олимпиады, подчеркнул президент.