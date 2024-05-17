Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 10:36 — ИА Регнум. У России и Китая есть много областей для сотрудничества, которые сулят взаимную выгоду. Об этом пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 16 мая «Известиям».

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«Очень много областей, которые сулят взаимную выгоду. Это понимают и китайские партнёры, и наши компании. Свыше 90% торговли между Россией и Китаем уже осуществляется в юанях», — сказал он.

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Страны намерены продолжить процесс дедолларизации, добавил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая на церемонии открытия ЭКСПО в Харбине президент России Владимир Путин заявил, что страна готова предоставить льготы китайским инвесторам. Также Россия может открыть доступ к уникальной отечественной технологической базе и высококвалифицированным кадрам, добавил глава государства.

С председателем КНР Си Цзиньпином Путин обсудил перспективы двустороннего сотрудничества. По словам президента России, подавляющее большинство регионов страны поддерживают связи с Китаем, а неразрывное партнёрство двух стран способствует росту экономик и надёжно обеспечивает энергетическую безопасность обоих государств.