Минск, 17 мая, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Обвиняемый в шпионаже бывший польский судья Томаш Шмидт, укрывшийся в Белоруссии, заявил о подготовке международного ордера на его арест.

Telegram-канал Томаса Шмидта

«Уже готовят международный ордер о моём аресте. Уже есть указ об аресте, я получил обвинение в шпионаже», ― уточнил он.

Шмидт добавил, что официально не получал уведомлений или иных сообщений, хотя он открыт диалогу и доступен в соцсетях. Он также подчеркнул, что намерен добиваться своих прав и на национальном, и на международном уровнях.

Как сообщало ИА Регнум, на пресс-конференции в Минске 6 мая Шмидт отметил, что отказывается от должности судьи второго отделения воеводского административного суда Варшавы из-за несогласия с политикой польских властей в отношении России и Белоруссии. В связи с преследованием он попросил об убежище у властей Белоруссии.

Главу МИД Польши Радослава Сикорского шокировало такое решение Томаша Шмидта. Министр назвал его поступок предательством.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 7 мая на заседании правительства сообщил, что Шмидт имел доступ к секретным документам. По словам премьера, с судьёй работали белорусские спецслужбы. Именно они, как уверяет Туск, причастны к побегу Шмидта в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал заявления о том, что белорусские спецслужбы якобы завербовали польского экс-судью,глупостью и чушью.

Начальник отдела судебной информации Высшего административного суда Польши Сильвестр Марчиняк заявил, что уехавшего в Белоруссию Томаша Шмидта сняли с должности судьи воеводского административного суда в Варшаве. Дисциплинарный суд при ВАС разрешил привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также задержать и заключить под стражу. В отношении экс-судьи начали расследование по обвинению в шпионаже.

Против Шмидта возбудили дело по параграфу 2 статьи 130 УК Польши. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.

Шмидт 15 мая допустил, что польские власти могут лишить его гражданства. По его словам, польские дипломаты пока с ним не встречались. Бывший судья также пояснил, что охотно общается с журналистами, так как считает, что такое поведение гарантирует его безопасность. Юрист отметил, что из-за этой популярности его будет непросто ликвидировать тем, кому он мешает. Шмидт уверен, что угрозу для него представляют польские, американские, британские и украинские спецслужбы.

Суд в Варшаве 15 мая выдал постановление о временном заключении под стражу Шмидта. Арестовать бывшего судью хотят на три месяца.