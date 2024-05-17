Москва, 17 мая, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникший из-за падения украинского беспилотного летательного аппарата, потушили. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Туапсинского района со ссылкой на информацию Ситуационного центра.

«По последней информации Ситуационного центра Туапсинского района, пожар на Туапсинском НПЗ полностью ликвидирован», — заявили в администрации.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на заводе локализовали в 9:00 по московскому времени. После пожарные продолжили проливать территорию возгорания. Информация о пострадавших не поступала.

Ночью 17 мая два дрона украинских сил попытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Туапсе. В результате падения одного из беспилотников началось возгорание на территории местного НПЗ. Ранения людей удалось избежать, отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также локальные пожары возникли в Новороссийске при падении подавленных БПЛА. По данным Кондратьева, силы ПВО подавили более 10 беспилотников. Жителей призвали жителей не распространять в Сети фото и видео с работой средств ПВО.