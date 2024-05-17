Пекин, 17 мая, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин очень подробно обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным 17 мая сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Видео журналист опубликовал в Telegram-канале.

РИА Новости/Сергей Бобылев

Он уточнил, что этот вопрос лидеры государств обсуждали с глазу на глаз в личной беседе.

«Это было в формате тет-а-тет, даже не узкий состав, а тет-а-тет, когда председатель вместе с нашим президентом беседовали отдельно», ― отметил помощник главы государства.

В совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина, принятом по итогам переговоров 16 мая, отмечено, что Москва и Пекин выступают против любых шагов, которые затягивают разрешение конфликта на Украине и ведут к его эскалации. Россия и Китай также призвали не допустить перехода ситуации на Украине в неконтролируемую фазу и назвали диалог оптимальной формой урегулирования конфликта. Они подчеркнули важность устранения первопричин конфликта, а также соблюдения принципа неделимости безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом. Лидеры приняли участие в церемонии открытия проводимых в 2024 и 2025 годах Годов культуры России — Китая и концерте по случаю 75-летия установления дипотношений.

В Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча лидеров двух стран. Переговоры длились 2,5 часа. Обсуждался широкий спектр актуальных международных и региональных проблем. Главы России и КНР подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Кроме того, в присутствии Путина и Си Цзиньпина подписали пакет документов.

Также в правительственной резиденции «Чжуннаньхай» в закрытом режиме главы государств провели неформальные переговоры. Эта беседа длилась примерно четыре часа.

Всего Путин и Си Цзиньпин пробыли вместе более 12 часов. Во время заявлений для прессы президент России поблагодарил председателя КНР за тёплый приём.

Российский лидер 16 мая прибыл в Харбин из Пекина. Кремль показал кадры прилёта самолёта с Путиным в аэропорт этого китайского города. В рамках второго дня официального визита в КНР глава государства возложил венок к памятнику советским воинам. Мемориал в Харбине посвящён солдатам, которые погибли в боях за освобождение Китая.

Также 17 мая Путин выступит перед студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.