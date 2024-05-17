Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Российско-китайский энергетический альянс и дальше будет укрепляться, заявил 17 мая президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия российско-китайского Экспо и форума межрегионального сотрудничества в Харбине.

Игорь Онучин/ТАСС

«Наш стратегический альянс в энергетике, ставший надёжной опорой всего глобального рынка энергоресурсов, уверен, будет и далее укрепляться», — сказал Путин.

Президент добавил, что Россия готова бесперебойно и надёжно снабжать предприятия, города, посёлки Китая экологически чистой энергией, светом и теплом.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889410" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент РФ Владимир Путин прибыл в Харбин

Также российский лидер заявил о готовности Москвы предоставлять китайским инвесторам экономические льготы и доступ к технологической базе. Путин, выступая на открытии форума, назвал партнёрство двух стран важным для энергетической безопасности.

Президент России с 16 мая находится в Китае с двухдневным государственным визитом. Накануне он провёл серию переговоров в Пекине, сегодня он прибыл в Харбин. В планах Путина встреча со студентами Харбинского политехнического университета.