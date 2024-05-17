Варшава, 17 мая, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Западные союзники Киева должны остановить украинский конфликт, чтобы прекратить гибель военнослужащих ВСУ, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что для этого необходимо использовать любые способы.

«Необходимо стремиться остановить этот конфликт любой ценой», — сказал генерал в интервью газете Rzeczpospolita.

Скшипчак убеждён, что Украина не сможет победить Россию, как бы Запад ни помогал Киеву. По его мнению, даже если передать украинской стороне миллион танков, ВСУ не способны компенсировать нехватку личного состава, а также добиться нереалистичных целей, которые перед ними поставлены.

Бывший замминистра добавил, что самой большой катастрофой для Украины станет продолжение действующего конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что американские власти считают положение ВСУ на фронте невероятно отчаянным. Вместе с тем он добавил, что военная помощь Запада киевскому режиму может привести к изменениям на поле боя.

Газета The Wall Street Journal привела мнение украинских военных, которые признали, что за два года специальной военной операции (СВО) российская армия лишь усилилась. Кроме того, представители ВСУ, с которыми побеседовали журналисты, указали на существенное превосходство военно-промышленного комплекса России, с темпами производства которого Украина не может сравниться физически.

Украинские военные также отметили роль планирующих авиабомб в боевых действиях. Они считают, что применение этих вооружений российскими войсками оказало значительное влияние на ход СВО.