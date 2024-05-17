Путин: партнёрство России и Китая повышает уровень благосостояния народов
Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Российско-китайское партнёрство надёжно обеспечивает энергетическую безопасность и повышает уровень благосостояния народов. Об этом 17 мая заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия Российско-китайского Экспо и форума межрегионального сотрудничества в Харбине.
«Российско-китайское неразрывное партнёрство напрямую способствует росту экономик обеих стран, надёжно обеспечивает энергетическую безопасность, стимулирует создание новых производств и высокооплачиваемых рабочих мест, повышает благосостояние и качество жизни наших граждан», — заявил президент России.
Как сообщало ИА Регнум, находящийся с 16 мая в Китае с официальным визитом президент России 17 мая выступил на открытии восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвёртого форума межрегионального сотрудничества в Харбине.
Перед этим Путин в Харбине возложил венок к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая. В столицу провинции Хэйлунцзян президент России прибыл самолётом вечером накануне, 16 мая.