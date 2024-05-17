Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Российско-китайское партнёрство надёжно обеспечивает энергетическую безопасность и повышает уровень благосостояния народов. Об этом 17 мая заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия Российско-китайского Экспо и форума межрегионального сотрудничества в Харбине.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Российско-китайское неразрывное партнёрство напрямую способствует росту экономик обеих стран, надёжно обеспечивает энергетическую безопасность, стимулирует создание новых производств и высокооплачиваемых рабочих мест, повышает благосостояние и качество жизни наших граждан», — заявил президент России.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889406" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент РФ Владимир Путин прибыл в Харбин

Как сообщало ИА Регнум, находящийся с 16 мая в Китае с официальным визитом президент России 17 мая выступил на открытии восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвёртого форума межрегионального сотрудничества в Харбине.

Перед этим Путин в Харбине возложил венок к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая. В столицу провинции Хэйлунцзян президент России прибыл самолётом вечером накануне, 16 мая.