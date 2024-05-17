Туапсе, Краснодарский край, 17 мая, 2024, 07:49 — ИА Регнум. В Туапсе локализовали возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), 17 мая сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Пожар локализован», — уточнили представители органа власти в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 17 мая два дрона украинских сил попытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Туапсе. В результате падения одного из БПЛА началось возгорание на территории местного НПЗ. По предварительным данным, никто не пострадал.

Локальные пожары также возникли в Новороссийске, над территорией которого, согласно информации главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, удалось уничтожить более десяти беспилотников ВСУ.