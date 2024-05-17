Грайворонский район, Белгородская область, 17 мая, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг провёл совещание по организации активных восстановительных работ в Грайворонском городском округе. Об этом глава региона сообщил в ходе утреннего видеообращения к гражданам 17 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Вчера в Грайворонском округе провёл совещание по восстановлению. Начинаем активные масштабные восстановительные работы со вторника. Понимаем, что большое будет количество вопросов у жителей. И по выплатам, и по срокам восстановления, индивидуально по качеству ремонта. Но их всегда много», — указал Гладков в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

В связи с этим в ходе совещания было принято решение об организации двух штабов — в Грайвороне (муниципальный) и в школе в селе Головчино (областной). Штабы начнут работать во вторник и пятницу каждую неделю с 15:00 до 19:00 по местному времени.

Он отметил, что с 17 мая начнутся выплаты жителям Грайворонского городского округа в размере 10 тысяч рублей, которые получат более 20 тысяч человек. Выплаты в размере 50 и 100 тысяч рублей за частично или полностью утраченное имущество начнут выплачивать с середины следующей недели.

«Надеюсь, очень хочется пожелать всем, чтобы этот день прошёл спокойно, чтобы у нас не было обстрелов, раненых и тем более погибших», — добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, вечером 15 мая украинские беспилотные летательные аппараты атаковали два села в Грайворонском городском округе, а также село Цаповка в Борисовском районе. Повреждения получили три частных жилых домовладения, три автомобиля, а также объекты на территории сельскохозяйственного предприятия в Цаповке. 11 мая в результате сброса украинским БПЛА двух взрывных устройств в Новостроевке-Первой погиб мужчина. Ещё один человек получил осколочные ранения нижних конечностей.