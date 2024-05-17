Токио, 17 мая, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Очередной, уже шестой по счёту этап сброса очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» начали специалисты в Японии. Об этом 17 мая объявила компания-оператор Tokyo Electric Power (TEPCO).

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

Уточняется, что в 2024 финансовом году, который начался 1 апреля, это уже второй сброс воды со станции. Запланировано слить около 7,8 тысячи тонн очищенной воды, при этом в сутки намечено сбросить не более 500 тонн. Шестой этап сброса воды продлится до 4 июня.

На сегодняшний день со станции в океан сброшено уже 38 тысяч тонн очищенной воды.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в феврале 2024 года на аварийной японской АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды. Объём утёкшей с АЭС воды составляет 5,5 тонны. В материале говорится, что попадание в океан радиоактивной воды после утечки на АЭС не зафиксировали.

В августе 2023 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило информацию о том, что Япония начала сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Китай выступил против сброса Японией воды с аварийной АЭС и потребовал прекратить этот процесс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны рассчитывают, что Япония предоставит всю необходимую информацию о сбросе воды в океан с «Фукусимы-1».

На территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе очищенной воды в океан. Планируется, что операция растянется на 30–40 лет. Вода проходит очистку, но в ней остаётся тритий, который не поддаётся удалению, поэтому воду со станции сильно разбавляют морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1,5 тыс. беккерелей на литр.