Нью-Йорк, США, 17 мая, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Финансовые трудности стали причиной ввода целого ряда ограничений ради сокращения расходов в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Об этом 16 мая пишет агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Среди введённых мер по сокращению расходов значатся запрет операторам и переводчикам на сверхурочную работу, ограничение времени работы въездных ворот в штаб-квартиру ООН на Манхэттене, сокращение времени кондиционирования воздуха и ввод моратория на приём на работу новых сотрудников.

Уточняется, что ООН давно испытывает финансовые трудности, так как крупнейшие спонсоры, в том числе США, часто задерживают платежи. Сложности начали нарастать во время пандемии COVID-19 в связи с решением администрации экс-президента США Дональда Трампа сократить финансирование гуманитарной деятельности и усилий по развитию.

Также отмечается, что из-за финансовых трудностей сокращено число заседаний Совбеза ООН по украинскому конфликту и по ситуации в секторе Газа. Для проведения одного такого заседания, по данным Bloomberg, требуется около 15 тыс. долларов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Россия нашла способ платить за членство в ООН и других международных организациях в долларах и евро. Трудности с оплатой возникли в 2022 году, когда из-за санкций российская сторона оказалась ограничена в международных финансовых переводах.

В январе 2023 года в МИД России заявили, что решение о невыплате добровольного взноса в Европейскую экономическую комиссию ООН (ЕЭК ООН) за 2022 год является вынужденным.

В сентябре 2022 года постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что из-за санкций Москва несколько месяцев не могла произвести добровольные взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН и Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).