Вашингтон, 17 мая, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Модернизация российскими конструкторами танков Т-72 по опыту специальной военной операции показала несостоятельность выбранного Западом подхода к разработке боевых машин. Об этом сообщило американское издание National Interest.

Дарья Антонова ИА REGNUM Т-72

«Созданный в советское время основной боевой танк России Т-72 был модернизирован до версии Т-72Б3М для противодействия западным танкам на Украине», — говорится в материале.

Обозреватель National Interest Брэндон Вайчерт отметил, что модернизированная боевая машина оснащена такими усовершенствованиями, как орудие 2А46М-5, современное оптическое оборудование и комплекс динамической защиты «Реликт».

По его словам, даже с учётом всех усовершенствований Т-72Б3М не только показал высокую эффективность в условиях реального боя, но и по-прежнему доступен для массового производства и дешевле, чем Т-90 «Владимир», ставший в первом десятилетии XXI века самым продаваемым основным танком на мировом рынке, или Т-14 «Армата».

Вайчерт также заявил, что в условиях конфликта на Украине Запад допустил ошибку, сделав ставку на поставки Киеву дорогостоящих и современных, но в то же время хрупких и маломобильных танков, в том числе немецких Leopard-2 и американских Abrams.

«Американцы и союзники пошли другим путём. Рано или поздно последствия этого ошибочного выбора их настигнут. А может быть, уже настигли на Украине», — резюмировал он.

Как передавало ИА Регнум, в марте в госкорпорации «Ростех» сообщили об успешной модернизации противотанковой ракеты «Хризантема», способной пробивать немецкие танки Leopard, поставляемые Украине западными союзниками, с любого ракурса или угла. В ходе модернизации конструкторы холдинга «Высокоточные комплексы», сохранив габариты «Хризантемы», увеличили дальность её полёта.