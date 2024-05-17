Москва, 17 мая, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина, по предварительным данным, задержали в Москве, сообщили журналисты 17 мая со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Заместитель губернатора Алтайского края Иван Кибардин, предположительно, задержан в Москве представителями одного из силовых ведомств», — написало информационное агентство «Банкфакс».

По данным журналистов, его задержали 16 мая. Источники «Банкфакса» предположили, что зампреда правительства могли заподозрить в мошенничестве при получении крупной суммы денег.

Речь якобы идёт о 18 млн рублей. Инсайдеры, на которых сослались журналисты, утверждают, что Кибардина будто бы задержали с поличным. Также уточняется, что в здании правительства Алтайского края, вероятно, побывали правоохранители.

Подробности уголовного дела, в рамках которого могли задержать чиновника, пока неизвестны.

Кибардина назначили зампредом правительства Алтайского края в октябре 2018 года. Он курирует деятельность в сфере использования туристско-рекреационного и санаторно-курортного потенциала, имущественных отношений и государственной охраны объектов культурного наследия в регионе, а также в сфере контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности и регионального государственного строительного надзора.