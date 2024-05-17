Вашингтон, 17 мая, 2024, 05:35 — ИА Регнум. Украинская армия оказалась совершенно не готова к продвижению российских войск в Харьковской области, заявил корреспондент Ник Пэйтон Уолш в репортаже для телеканала CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он подчеркнул, что Вооружённые силы России вложили в силы и ресурсы в свою операцию. При этом ВСУ не создали каких-либо значительных укреплений.

По словам Уолша, его команда нашла только два места, где украинские военные в срочном порядке строят фортификационные сооружения. Корреспондент также указал на низкий боевой дух в рядах ВСУ из-за долгого ожидания военной помощи, которую Киев просил у Вашингтона.

Он отметил, что даже решение США выделить новый пакет помощи Украине вряд ли предотвратит отступление украинской армии. Уолш назвал сложившуюся ситуацию катастрофическим моментом, меняющим ход конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая газета The New York Times написала, что скорость, с которой российские войска продвигаются в Харьковской области, шокировала украинских военнослужащих. В статье отмечается, что подразделения ВСУ отступают под давлением Вооружённых сил РФ, а в представители командования Укрианы обвиняют друг друга в провале обороны.

Обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский предположил, что задача российской армии в Харьковской области состоит в расширении активной линии фронта. По его мнению, ВС РФ должны закрепиться на линии, в которую входят села Липцы, Веселое, Терновая, Старица, Гатище и Волчанск.