Техас, США, 17 мая, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Осуждённого на 25 лет тюремного срока экс-сержанта армии Дэниэла Перри, убившего участника акции протеста Black Lives Matter (BLM) помиловал Губернатор штата Техас Грег Эббот. Об этом 16 мая сообщил телеканал NBC.

(сс) Eden, Janine and Jim Марш протеста BLM в Нью Йорке

Перри признали виновным в умышленном убийстве 28-летнего Гаррета Фостера — вооруженного участника демонстрации BLM. Инцидент произошёл в 2020 году в центре города Остин. По данным полиции, Перри столкнулся с группой протестующих против расовой несправедливости и полицейского произвола. Один из демонстрантов подошёл к автомобилю Перри с винтовкой в руках и экс-сержант выстрелил в вооружённого человека.

Перри задержали и в апреле 2023 года суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. При этом обвинение пыталось представить убийство как дискриминационно мотивированное. Губернатор Техаса Эбботт заявил, что Перри должен был быть освобожден от уголовного преследования в соответствии с техасским законом о самообороне.

Помилование было бы невозможно без специальной рекомендации со стороны комиссии штата по помилованиям и условно-досрочным освобождениям штата и 16 мая комиссия рекомендовала освободить осуждённого. Губернатор Эббот немедленно подписал соответствующий указ.

Департамент уголовного правосудия Техаса подтвердил, что Перри уже покинул тюрьму. Его права восстановят таким образом, как если бы он никогда не был осуждён. Перри вернут также право на владение огнестрельным оружием.

Ранее ИА Регнум сообщало, что близкий родственник соосновательницы движения против расизма и произвола полиции за права темнокожих Black Lives Matter (BLM) — «Жизни черных имеют значение» Патриссы Куллорс погиб при задержании полицией в США.

Кинан Дарнелл Андресон, кузен Куллорс, попал в ДТП. Прибывшие на место происшествия полицейские применили к нему электрошокер, хотя мужчина умолял их прекратить и просил о помощи. После задержания полицейские отвезли Андерсона в больницу Санта-Моники, где через четыре с половиной часа он скончался от остановки сердца.