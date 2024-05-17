Москва, 17 мая, 2024, 05:25 — ИА Регнум. «Ростех» рассматривает вопрос о переименовании импортозамещённой версии ближнемагистрального самолёта Sukhoi Superjet 100 в рамках разработки единого бренда для российских гражданских бортов. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Anton Bannikov SSJ-100

«У нас это всё под «КБ имени А. С. Яковлева» и, я думаю, что так и будет — «Яковлев», — указал он.

Вопрос о переименовании самолёта с целью ребрендинга рассматривается с 2019 года, когда произошла авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек, в том числе один член экипажа.

Также одним из обоснований для переименования SSJ100 стало анонсированное повышение доли российских комплектующих. Предполагается, что бренд «Яковлев» станет общим для всех гражданских самолётов Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в состав госкорпорации «Ростех», уточняет РБК.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров также допустил объединение отечественных самолётов гражданской авиации Superjet и MC-21 в один бренд.

В феврале 2024 года президент Владимир Путин на совещании с членами правительства по вопросам развития воздушных перевозок заявил, что Россия способна выпускать современную авиационную технику, за счёт которой нужно обновлять авиапарк. В этих целях правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов, авиационных двигателей и другого сопутствующего оборудования.