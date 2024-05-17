Вашингтон, 17 мая, 2024, 04:56 — ИА Регнум. Госдепартамент Соединённых Штатов Америки одобрил возможную сделку о продаже Украине оборудования для обслуживания ранее переданных вооружений на сумму около $100 млн. Об этом в четверг, 16 мая, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA), отвечающего за выполнение межправительственных контрактов по поставкам оружия и военной техники.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Украина испытывает острую потребность в укреплении возможностей по обслуживанию предоставленной США техники и систем для поддержания высокого уровня их боеготовности», — говорится в распространённом заявлении.

Утверждается, что сделка по поставкам оборудования якобы соответствует интересам Вашингтона в сфере внешней политики и национальной безопасности и не повлияет на боеготовность американских вооружённых сил.

Как передавало ИА Регнум, 13 мая советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга сообщил, что Соединённые Штаты в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине в рамках программы DPA. При этом он признал, что США в обозримом будущем не смогут объявлять о новых поставках каждую неделю.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок военной помощи Украине. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что поставки Киеву вооружений не влияют на ход проведения специальной военной операции, а только затягивают конфликт.