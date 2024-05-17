Лондон, 17 мая, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Британская военная разведка предупреждала Украину о возможном продвижении российских войск в Харьковской области, однако ВСУ не подготовились к такой ситуации как следует. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Автор статьи Дэн Саббаг также указал на то, что о риске продвижения на харьковском нападении говорили и другие западные страны. Они ожидали, что ВСУ смогут отразить продвижение российских войск.

Вместе с тем, как отмечается в публикации, украинские линии оборонительные линии на указанном участке фронта оказались совсем тонкими или отсутствовали. Так, в Волчанске, который находится менее чем в 80 км от Харькова, не было первой линии укреплений и мин.

Военные аналитики, которых опросили журналисты, считают, что ВСУ пришлось отступить, поскольку им якобы запрещено использовать американское оружие для ударов по той части российской территории, которую признал Запад.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая глава киевского режима Владимир Зеленский назвал Харьковскую область одним из наиболее горячих направлений на фоне продвижения Вооружённых сил РФ. Он отметил, что самая трудная ситуация для ВСУ сложилась в районе Волчанска и в приграничных районах региона.

16 мая вышло интервью главы киевского режима американскому телеканалу ABC. В беседе с журналистами он допустил, что Украина может потерять Харьков, если ей не передадут две системы противовоздушной обороны Patriot. По словам главы киевского режима, в настоящее время ситуация на указанном участке крайне серьёзная.

Он также заявил, что все страны виноваты в том, что оборона ВСУ в Харьковской области провалилась.