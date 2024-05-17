Белград, 17 мая, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич процитировал слова маршала СССР Георгия Жукова об отношении Запада к освобождению от фашизма, говоря о проекте резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Сребренице. Об этом он заявил 16 мая в эфире радиостанции RTS.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Я смирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе никогда не простят нам их освобождения. Я не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент маленькой, но свободолюбивой страны», — указал Вучич.

Глава государства подчеркнул, что Белград будет бороться против принятия документа до последнего момента. Сам же он пообещал, что сделает всё для того, чтобы сохранить честь Сербии.

«Я почти уверен, что наши друзья из Китая проголосуют против резолюции по Сребренице, как и Венгрия, и что Словакия, Кипр, ОАЭ, Бахрейн не поддержат её», — добавил он.

Напомним, что Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций рассмотрит проект резолюции по «геноциду в Сребренице» 23 мая.

Как передавало ИА Регнум, против продвигаемой в Генеральной ассамблее ООН проекта резолюции о событиях в Сребренице выступила и Россия. Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что документ нарушает Дейтонское соглашение, а возможное принятие может привести к дестабилизации всего балканского региона. Как отметил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, предложенный ФРГ и Руандой проект резолюции продвигается с целью «сломать сербов» и заставить Белград, нацеленный на вступление в Европейский союз, признать независимость самопровозглашённого Косово и присоединиться к санкциям против России.