Плесецк, Архангельская область, 17 мая, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками Министерства обороны на борту. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщили в оборонном ведомстве.

Mil.ru Космодром Плесецк

«17 мая 2024 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлён пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космическими аппаратами на борту», — говорится в сообщении.

В последний раз запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк со спутником Минобороны на борту состоялся 9 февраля. До этого ВКС России провели аналогичный пуск в конце декабря 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, в апреле российские военные провели успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса с полигона Капустин Яр. В Минобороны подчеркнул, что результаты испытательного пуск подтвердили высокую надёжность российских ракет.

24 апреля Сергей Шойгу, занимавший тогда должность министра обороны, анонсировал испытания ракетно-космического комплекса «Рокот», которые пройдут в декабре 2024 года.