Вашингтон, 17 мая, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Министерство энергетики Соединённых Штатов Америки выделило около 3,4 млрд долларов на закупку ядерного топлива у национальных производителей. Об этом 16 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«США в июне проведут торги с поставщиками по контрактам на поставку топлива для ядерных реакторов отечественного производства на сумму до 3,4 млрд долларов», — говорится в материале.

Отмечается, что около 2,7 млрд долларов из указанной суммы выделены в качестве финансирования программы по отказу страны от импортируемого из России ядерного топлива.

По информации Bloomberg, в настоящее время в США есть только один коммерческий завод по обогащению урана, расположенный в Нью-Мексико. О готовности побороться за финансирование заявил ряд американских компаний, представляющих услуги по конверсии урана, в том числе General Atomics.

Как передавало ИА Регнум, 13 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете на импорт российского низкообогащённого урана. Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания президентом. При этом до января 2028 года допускается выдача Министерством энергетики США разрешений на импорт урана из РФ в случае отсутствия иных источников поставок. Ограничение будет действовать до 2040 года.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что подписанный Байденом запрет на импорт урана из России обернётся последствиями для американской же экономики, а также приведёт к провалу ряда американских проектов в рамках «зелёной энергетики». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот запрет некритичным для активно развивающейся российской атомной отрасли.