Киев, 17 мая, 2024, 02:42 — ИА Регнум. Снос Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата завершили власти Киева. Об этом сообщает Telegram-канал монастыря.

Иван Шилов ИА Регнум Украина, церковь

«Храма, который освящали Блаженнейший митрополит Владимир и Блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует», — указали в монастыре.

Кроме того, в церкви рассказали, что икона Пресвятой Богородицы Десятинной, список которой находился в храме, уцелела. Но судьба остальных икон неизвестна, вероятнее всего, они были вывезены на грузовиках вместе с обломками разрушенной часовни.

Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы, — первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989–996 годах. От храма остался только фундамент, в 2007 году на его месте была построена деревянная Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного мужского монастыря УПЦ.

Суд 14 сентября 2023 года постановил снести часовню, которая якобы незаконно занимала территорию Национального музея истории Украины. Снос был назначен на 7 мая, но работы перенесли на неопределённый срок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полицейские и военнослужащие оцепили Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве и на место прибыла строительная техника.

В мае 2023 года бывший наместник Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве Гедеон заявил в Совете Безопасности ООН, что киевский режим закрывает глаза на унижения и убийства священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), на осквернение святынь.

На Украине наблюдается масштабная волна гонений на каноническую УПЦ. В ряде регионов власти запретили деятельность церкви из-за её связи с Россией. Храмы УПЦ отбирают и передают раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), священников привлекают к административной и уголовной ответственности. В ПЦУ пообещали проверять на «лояльность и патриотизм» священников, которые согласятся перейти под её юрисдикцию.