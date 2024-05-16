Киев, 17 мая, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Полицейские и военнослужащие оцепили Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба храма в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Украина, церковь

«На данное время храм окружила полиция с военными, много автобусов с военными. Просим молитв и физической помощи у всех, кто сможет подойти», — говорится в сообщении пресс-службы Десятинного монастыря.

Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы, — первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989–996 годах. Впоследствии храм был разрушен.

В 2007 году на месте, где находилась Десятинная церковь, была сооружена деревянная часовня, которую освятил митрополит Киевский Владимир.

Киевская прокуратура и Национальный музей истории Украины сообщали в феврале 2018 года, что считают храм незаконной застройкой, в 2021 году Министерство культуры добилось судебного решения о сносе. После прихожане обжаловали решение суда, но апелляционный суд 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню и освободить от нее участок Национального музея истории Украины. Снос запланировали на 7 мая, но перенесли на неопределённое время «по техническим причинам».

Ранее ИА Регнум сообщало, что раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) снесли во Львове деревянный храм канонической православной церкви. Как пояснил заместитель мэра Львова по градостроительству Любомир Зубач, храм якобы построен самовольно и поэтому подлежал демонтажу.

В мае 2023 года бывший наместник Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве Гедеон заявил в Совете Безопасности ООН, что киевский режим закрывает глаза на унижения и убийства священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), на осквернение святынь.