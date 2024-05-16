Вашингтон, 17 мая, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки, возмущённые присутствием России в западном полушарии, предпринимают попытки столкнуть Москву с государствами Латинской Америки. Об этом в беседе с журналистами 16 мая заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Попытки американцев опорочить нас, столкнуть с латиноамериканскими столицами понятны. Вашингтону не нравится тот характер отношений, который складывается у Российской Федерации со странами континента в самых разных областях», — приводит слова Антонова Telegram-канал российского диппредставительства.

Антонов подчеркнул, что Россия высоко ценит сотрудничество с государствами западного полушария и рассматривает их как надёжных и равноправных партнёров, поддерживая сотрудничество в том числе в сферах торговли и безопасности, в то время как Соединённые Штаты расценивают регион как свой «задний двор».

Москва же, в отличие от Вашингтона, выступает за прагматичный и взаимовыгодный диалог без насаждения каких-либо требований.

«Вряд ли такие подходы устраивают государства Латинской Америки. Они имеют полное право принимать самостоятельные решения», — резюмировал Антонов.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Россия и Куба согласовали программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, рассчитанную до конца десятилетия. Предложение, согласованное Минэкономразвития, МИД и другими федеральными органами исполнительной власти и проработанное с кубинской стороной, поручил принять председатель правительства Михаил Мишустин. В апреле в Кубу и Венесуэлу для обсуждения вопросов сотрудничества на уровне надзорных ведомств посетил генеральный прокурор России Игорь Краснов.