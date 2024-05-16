Москва, 17 мая, 2024, 01:34 — ИА Регнум. ООО «Управляющая компания «М-Групп» из Москвы, которое управляет производителем макаронных изделий, акционерным обществом «Макфа», перешло в России в государственную собственность. Соответствующая запись 16 мая появилась в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц).

Иван Шилов ИА REGNUM Макароны

«М-групп» перевели в управление Росимуществом. В госсобственность также перешли ООО «Арктика-Сервис», ООО «Информационная компания «Медиа-Центр», ООО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Новая планета», ООО «Отельстрой», ООО «Просторы», ООО «Темп Автотех», ООО «Темп Интерсервис» и ООО «Управляющая компания «Агромакфа».

Решение о национализации «Макфы» вынесли ещё 8 мая.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта Генпрокуратура обратилась с иском в районный суд Челябинска с требованием изъять активы АО «Макфа» и более 30 других предприятий в пользу государства.

Судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», 100% акций АО «Долговское» и другие предприятия на общую сумму в размере 100 трлн рублей.

Адвокат УК «М-Групп» Павел Хлюстов объяснил указанную цифру невнимательностью пристава или стремлением создать негативное общественное мнение. По словам юриста, эта сумма не соответствует стоимости арестованных активов.

В качестве ответчиков по иску Генпрокуратура привлекла бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова и его супругу, а также экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Другими ответчиками выступили ещё 34 юридических лица и десять физических лиц. Среди них оказались отец, мать и сын Юревича, а также дочь с зятем Белоусова и его отец, директор «Эмитент-консалтинга» Марина Савранская, экс-глава «Арком» Наталья Петрашева и акционер «СМАК» Владилен Фуфаров.