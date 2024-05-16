Москва, 17 мая, 2024, 01:10 — ИА Регнум. Законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов рекомендовал отклонить комитет Государственной думы по обороне. Решение опубликовано 16 мая в электронной базе Госдумы.

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

«Рекомендовать Государственной думе отклонить проект федерального закона 201 632-8 «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», внесенный депутатами Государственной думы Н. А. Останиной, А. А. Алёхиным, А. В. Корниенко, М. В. Дробот, С. П. Обуховым, О. Н. Смолиным», — говорится в решении комитета.

Комитет обосновал своё решение нежеланием вредить комплектации армии и указал, что выбор вида мобилизации и установление параметров призыва граждан в период ее проведения зависит от военно-политической обстановки в стране. В частности, в период начала крупномасштабной агрессии против России или в случае необходимости проведения специальной военной операции подходы к мобилизации не могут быть одинаковыми.

«На законодательном уровне установлено минимальное количество отсрочек, которые должны будут предоставляться даже при самых неблагоприятных условиях обстановки», — указано в заключении комитета Госдумы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в апреле депутаты Государственной думы предложили к рассмотрению законопроект о праве на досрочное увольнение с военной службы мобилизованных, семьям которых присвоили статус многодетных в течение одного года с момента мобилизации.

В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 4 млрд рублей на поддержку отдельных категорий мобилизованных и военнослужащих, подписавших контракт с Минобороны РФ. Они будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет. Новая мера поддержки касается военных, которые до мобилизации или заключения контракта были пенсионерами силовых ведомств, включая МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардию и других.