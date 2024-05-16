Вашингтон, 17 мая, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой Министерства иностранных дел Словакии Юраем Бланаром осудил покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе Государственного департамента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Блинкен побеседовал с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром после покушения на премьер-министра Роберта Фицо… Он осудил политическое насилие во всех его формах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американский чиновник выразил солидарность со Словакией, а также пожелал Фицо скорейшего выздоровления.

Как передавало ИА Регнум, на Роберта Фицо напали 15 мая во время встречи премьер-министра с жителями города Гандлова. Стоявший в толпе мужчина несколько раз выстрелил в политика. Пострадавшего с ранениями в грудь, живот и руку на вертолёте оперативно доставили в больницу в Братиславе, где провели длительную операцию, которая длилась почти четыре часа. После хирургического вмешательства политика ввели в состояние искусственной комы, Позднее выяснилось, что премьер-министру потребуется повторная операция.

По словам главы минобороны республики Роберта Калиняка, политик по-прежнему находится в тяжёлом состоянии, врачи, пытающиеся стабилизировать его состояние, опасаются последствий принимаемых Фицо разжижающих кровь препаратов. Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини после посещения пострадавшего в больнице заявил, что премьер-министр помнит обстоятельства покушения.

Обвинение в покушении полиция Словакии предъявила 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, которого задержали на месте преступления. Глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток заявил, что покушение произошло по политическим мотивам. Кроме того, по его словам, задержанный ранее участвовал в организованных оппозицией протестных акциях, а также выступал против решения Фицо о прекращении поставок вооружений на Украину.

Президент России Владимир Путин выразил негодование в связи с покушением на словацкого премьера. Он отметил мужество и силу духа Фицо и пожелал ему скорейшего выздоровления. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва решительно осуждает это нападение и считает его абсолютно неприемлемым.