Братислава, 17 мая, 2024, 00:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо помнит обстоятельства покушения, совершённого на него 15 мая. Об этом в эфире телеканала ТАЗ заявил избранный президент страны Петер Пеллегрини после того, как посетил пострадавшего политика в больнице.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

«Он всё помнит… Он изумлён тем, как это быстро это произошло», — указал Пеллегрини.

Избранный президент Словакии отметил: Фицо находился в сознании, когда его доставили в больницу в Братиславе, а также помнит, как ему оказывали первую медицинскую помощь.

Как передавало ИА Регнум, на Роберта Фицо напали 15 мая в городе Гандлова во время встречи политика с местными жителями. Мужчина, стоявший в толпе, несколько раз выстрелил в премьер-министра. Пострадавшего с ранениями в грудь, живот и руку доставили в больницу на вертолёте. Врачи оперировали пострадавшего Фицо около пяти часов, после чего ввели его в состояние искусственной комы. Позднее выяснилось, что премьер-министру потребуется повторная операция. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк 16 мая заявил, что Фицо по-прежнему находится в тяжёлом состоянии, и добавил, что врачи пытаются стабилизировать его состояние.

В четверг полиция предъявила обвинение в покушении 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, которого задержали на месте преступления. Глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток заявил, что покушение произошло по политическим мотивам. Кроме того, по его словам, задержанный ранее участвовал в протестных акциях, в том числе выступал против решения Фицо о прекращении поставок вооружений на Украину.

Президент России Владимир Путин выразил негодование в связи с покушением на словацкого премьера. Он отметил мужество и силу духа Фицо и пожелал ему скорейшего выздоровления. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва решительно осуждает это нападение и считает его абсолютно неприемлемым.