В ВСУ признали усиление российской армии за два года спецоперации
WSJ: в ВСУ признали, что за два года спецоперации ВС России стали только сильнее
Киев, 16 мая, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за два года специальной военной операции стали только сильнее. Об этом 16 мая сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.
«У России сильная армия. Два года конфликта, тем не менее, сделали ещё только сильнее», — признал в беседе с WSJ военнослужащий из состава 57-й механизированной бригады ВСУ Андрей Щербина.
Он также отметил существенное превосходство российского военно-промышленного комплекса, с темпами производства которого Украина физически не способна сравниться. Другие же военнослужащие, с которыми пообщалось издание, назвали применение ВС России планирующих авиабомб одним из факторов, оказавших значительное влияние на ход конфликта.
Ранее о значении применяемых российскими военными планирующих авиабомб сообщило американское издание Military Watch Magazine. Как указали военные аналитики, именно применение такого высокоточного вооружения сыграло решающую роль в завоевании Россией превосходства в зоне боевых действий. Отмечалось, что российские планирующие авиабомбы недосягаемы для украинских средств противовоздушной обороны, многие из которых созданы в советское время на базе систем С-300. В то же время эксперты указали на неспособность западных союзников Киева поставить достаточное количество систем ПВО.
Как передавало ИА Регнум, 23 февраля президент Владимир Путин в поздравительной речи по случаю Дня защитника Отечества заявил, что Россия продолжит укреплять свои Вооружённые силы, а также проводить постоянное техническое переоснащение и модернизацию.