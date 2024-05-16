Киев, 16 мая, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за два года специальной военной операции стали только сильнее. Об этом 16 мая сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.

Константин Михальчевский /РИА Новости

«У России сильная армия. Два года конфликта, тем не менее, сделали ещё только сильнее», — признал в беседе с WSJ военнослужащий из состава 57-й механизированной бригады ВСУ Андрей Щербина.

Он также отметил существенное превосходство российского военно-промышленного комплекса, с темпами производства которого Украина физически не способна сравниться. Другие же военнослужащие, с которыми пообщалось издание, назвали применение ВС России планирующих авиабомб одним из факторов, оказавших значительное влияние на ход конфликта.

Ранее о значении применяемых российскими военными планирующих авиабомб сообщило американское издание Military Watch Magazine. Как указали военные аналитики, именно применение такого высокоточного вооружения сыграло решающую роль в завоевании Россией превосходства в зоне боевых действий. Отмечалось, что российские планирующие авиабомбы недосягаемы для украинских средств противовоздушной обороны, многие из которых созданы в советское время на базе систем С-300. В то же время эксперты указали на неспособность западных союзников Киева поставить достаточное количество систем ПВО.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля президент Владимир Путин в поздравительной речи по случаю Дня защитника Отечества заявил, что Россия продолжит укреплять свои Вооружённые силы, а также проводить постоянное техническое переоснащение и модернизацию.