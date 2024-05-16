Харбин, Китай, 16 мая, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Видеозапись с кадрами прибытия президента России Владимиром Путиным в аэропорт китайского города Харбина 16 мая обнародовал Кремль.

Матвей Федоров /РИА Новости

Он опубликовал соответствующие кадры в своём Telegram-канале. В ролике показана посадка самолёта с российским лидером. После спуска по трапу Путин поприветствовал встречавших его лиц.

Затем глава государства проследовал до лимузина российской марки Aurus и сел в него. На этом автомобиле Путин передвигается в рамках государственного визита в Китай.

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В Харбине российский лидер примет участие в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвёртой российско-китайской встречи по межрегиональному сотрудничеству. Кроме того, Путин выступит перед студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета, который считается одним из крупнейших вузов в КНР.

Как сообщало ИА Регнум, президент России начал свой визит в Китай 16 мая по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина. В Пекине главы государства провели неформальные переговоры в правительственной резиденции «Чжуннаньхай» в закрытом режиме. Эта беседа длилась примерно четыре часа.

Кроме того, они провели совещание в расширенном составе. Всего Путин и Си Цзиньпин пробыли вместе более 12 часов. Во время заявлений для прессы президент России поблагодарил председателя КНР за тёплый приём.

Стороны также подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.