Харьков, Украина, 16 мая, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Сигнал об опасности с воздуха непрерывно действует уже рекордные 14 часов на территории Харьковской области. Об этом 16 мая свидетельствуют данные онлайн-ресурса по оповещению населения украинского Министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно данным украинского онлайн-ресурса, режим воздушной тревоги в регионе начал действовать в 08:15 мск и с того момента не отменялся.

Кроме того, повторно воздушная тревога объявлена в соседних с Харьковской областью Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущий рекорд по длительности воздушной тревоги принадлежит также Харьковской области. 10 мая воздушную тревогу в регионе объявили в 09:03 мск, и сирены беспрерывно звучали 13 часов 20 минут.

Вооружённые силы России существенно продвинулись в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» 15 мая освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.

14 мая официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» освободили населённый пункт Бугроватка в Харьковской области.

12 мая российские военные освободили четыре населённых пункта в Харьковской области ― Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а днём ранее — пять населённых пунктов — Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья.