Москва, 16 мая, 2024, 23:26 — ИА Регнум. На Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве стартовал второй слёт Всероссийского проекта «Хранители истории», способствующего обмену опытом в историко-патриотическом направлении. Мероприятие продлится до 17 мая. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе общероссийского общественно-государственного движения «Движение Первых».

Анатолий Медведь /РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости

«Всероссийский проект «Хранители истории» реализуется уже второй год. Сохранение истории и память о великих людях начинается с семьи. В каждой семье есть свои герои и свои воспоминания. Очень важно это не только сохранить, но и передать в достоверном виде последующим поколениям. Наша святая обязанность — чтить память героев и великих людей, хранить историю и делать всё, чтобы наша страна процветала», — указал заместитель председателя правления — руководитель аппарата «Движения Первых» Марат Закиров.

Он отметил, что проект «Хранители истории», охватывающий все регионы России, собрал уже более 75 тыс. человек, работающих с архивными документами, восстанавливающих памятные места и ухаживающих за ними. Общими силами участников проекта по всей стране уже восстановлено более 15 тыс. памятников.

Для участников второго слёта, среди которых педагоги, учащиеся общеобразовательных организаций и волонтёры, подготовлена программа, включающая экспертные дискуссии для развития в различных направлениях проекта. В частности, участники познакомятся с особенностями работы с историческими документами и технологиями сохранения памятников архитектуры.

Слёт завершится 17 мая церемонией посвящения. Отличительный значок, который получат посвящённые участники, станет символом их причастности к сохранению исторической памяти.

Первый слёт Всероссийского проекта «Хранители истории» прошёл в Волгограде 16–18 июля 2023 года. Тогда в мероприятии приняли участие 800 человек в возрасте от 14 до 17 лет из 77 российских регионов, а также из Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая участники «Движения Первых» присоединились к всероссийской тематической акции «Семейные традиции», приуроченной к Международному дню семей. Праздник посвящён привлечению внимания общественности к сохранению семейных традиционных ценностей. Акция «Семейные традиции», в рамках которой все желающие смогут поделиться своими традициями в социальных сетях, продлится до 17 мая.