Москва, 16 мая, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Круглый стол на тему «Новое правительство: кадровая политика президента в действии» прошёл на площадке Международной медиагруппы «Россия сегодня» в Москве 16 мая, сообщили в пресс-службе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Иван Шилов ИА Регнум

В начале мероприятия выступил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин не меняет свою кадровую стратегию.

«Все назначенные сейчас люди — кадры Путина. Мы видим эволюционный путь развития специалистов. При этом президент также и переназначает членов своей команды, понимая их высокий уровень профессионализма. Рекрутинг кадров носит институциональный характер. Например, «школа губернаторов» выпускает многих федеральных политиков. Также наблюдается практика преемственности. Мы увидели пять губернаторов, перешедших в исполнительную власть. Люди прошли школу в регионе, а сегодня могут реализовывать политику на всех уровнях. Видим ориентацию на единую систему публичной власти — по Конституции», — сказал он.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов заявил, что логика кадровой политики состоит в выполнении задач, эффективности и оптимальном использовании ресурсов. Он считает, что новый состав правительства может стать победным, и отдельно указал на деятельность назначенного министром обороны Андрея Белоусова.

«Опыт, успех при реализации предыдущих проектов — все это есть у нового правительства, чтобы стать правительством победы. Отдельно стоит остановиться на фигуре министра обороны. Андрей Белоусов — это ключевой стратег в правительстве, человек, не чуждый сферы обороны, он курировал беспилотный проект. Его перевод в министерство обороны — это работа над тем, чтобы цена победа не оказалась избыточной или заоблачной», — предположил Кузнецов.

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев выразил мнение о том, что Путин высоко оценил работу администрации президента как команды по достижению поставленных целей политической стабильности. По его словам, об этом свидетельствуют кадровые решения, которые затронули указанный государственный орган.

«Все руководители прошли сложнейшие периоды. В том числе, когда общество по-настоящему лихорадило (коронавирус, санкционное давление и пр.). Поэтому здесь в большей степени мы говорим именно о «переназначении», — пояснил Алиев.

Эксперты отдельно отметили деятельность Высшей школы государственного управления («школы губернаторов»), в которой обучались двое из пяти представителей губернаторского блока, которыми президент усилил администрацию и правительство. Речь идёт о бывших главах Хабаровского края и Курской области Михаиле Дегтярёве и Романе Старовойте, которые соответственно заняли посты министра спорта России и министра транспорта РФ. Алиев также напомнил, что экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который теперь назначен главой Минпромторга, являлся наставником конкурса «Лидеры России».

«Сегодня выпускники предыдущих циклов насытились опытом в субъектах Федерации и возвращаются на федеральный уровень. Ты поработал на федеральном уровне — поработай на региональном. И наоборот. Был реализован ровно этот принцип. Те же Михаил Дегтярёв, Роман Старовойт были выпускниками Высшей школы госуправления. Теперь возвращаются на федеральный уровень. Антон Алиханов был наставником конкурса «Лидеры России». То есть тоже был в эту систему вовлечён. Врио, которых назначил своим указом президент, также в большинстве своём учились в этой школе», — уточнил Алиев.

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына назвала указанных экс-губернаторов управленцами, которые продемонстрировали свои лучшие профессиональные качества в сложные для своих регионов и для страны моменты.

«Пять представителей губернаторского корпуса пошли на повышение. Это говорит о том, что системные меры по выращиванию компетенций губернаторского корпуса показали себя в действии. Человек с земли сам прекрасно понимает, как строится работа в регионах, как привлекать федеральные деньги — для регионов это очень хороший знак такого массового рекрутинга. Губернаторы, которые пошли на повышение, преодолели все сложнейшие вызовы. Но при этом у каждого из них свой кейс. Антон Алиханов отлично справился с санкционным давлением в регионе-эксклаве, Тула тоже быстро перестроилась в санкционный период, там появились быстрые и понятные кейсы импортозамещения. Роман Старовойт проявил себя как управленец, успешно реагирующий на внешние вызовы для приграничного региона. Михаил Дегтярев глубоко вовлечен в спортивную сферу, обладает управленческим опытом. Сергей Цивилёв (министр энергетики РФ, экс-глава Кемеровской области) отлично управлял регионом — центром энергетической системы страны», — отметила она.

Заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов указал на то, что рассматриваемым чиновникам приходилось решать задачи класса экстра на должности губернаторов. Он подчеркнул, что на их места в регионах приходят не менее высококлассные специалисты. Сетов уточнил, что четыре из пяти врио губеранторов либо являются выпускниками «школы губернаторов», либо в настоящее время являются её слушателями.

«На примере Кузбасса. Врио губернатора здесь стал председатель правительства (области) Илья Середюк, который более двух лет работал с Сергеем Цивилёвым. Это демонстрация классической модели, когда от муниципалитета можешь дорасти до главы региона. А в будущем — перейти на федеральный уровень. Подобные характеристики могут быть обнаружены и у других врио. Все эти люди принадлежат команде Путина. Как следствие, каких-то проблем на сентябрьских выборах у них возникнуть не должно», — выразил мнение эксперт.

Фирдус Алиев добавил, что единую большую управленческую команду, которую создали в России, можно справедливо назвать командой Путина. Он полагает, что этот класс идёт к достижению общих целей вместе с опорой на опыт и компетенции коллег.

«Владимир Путин не делает резких шагов, даёт человеку возможность проявить себя. Реализуется меритократический принцип — власть достается по способностям, профессиональным навыкам», — сказал управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в регионах, главы которых перешли на работу в правительство и администрацию президента. Руководить Калининградской областью будет Алексей Беспрозванных, Кемеровской областью — Илья Середюк, Курской областью — Алексей Смирнов, Тульской областью — Дмитрий Миляев, Хабаровским краем — Дмитрий Демешин.

Беспрозванных и Демешин являются выпускниками первого потока «школы губернаторов», а Середюк и Смирнов — её слушателями. Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, «школу губернаторов», запустили в июне 2017 года. Она действует на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.