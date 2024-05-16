Москва, 16 мая, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Стартовал конкурс для некоммерческих организаций на бесплатное размещение социальной рекламы в Интернете. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Сергей Фадеичев/ТАСС

Отмечается, что ИРИ начал приём заявок на первую волну конкурсного отбора социальной рекламы в интернете для НКО в 2024 году. Заявки принимают с 16 мая по 20 июня включительно, причём один заявитель может подать не более двух заявок.

Приём ведётся по 12 тематическим направлениям, выделенным на основании социологического исследования и опросов экспертов в декабре 2023 года. Среди новых тем: просвещение о проблемах людей в трудной жизненной ситуации, поддержка таких людей, продвижение семейных ценностей, профилактика сиротства.

В институте сообщили, что итоги отбора подведут в сентябре 2024 года, а социальную рекламу НКО-победителей будут размещать в сети с октября 2024 по март 2025 года.

«Основной задачей является, в первую очередь, формирование внимания и интереса у аудитории к важным социальным явлениям, проблемам, а также вовлечение граждан в социальную активность», — сказал заместитель гендиректора по социальной рекламе ИРИ Андрей Воронков.

С 2021 года Института развития интернета провёл пять конкурсов для НКО на бесплатное размещение социальной рекламы в интернете. На них поступило более 700 заявок из более чем 40 регионов России.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Институт развития интернета принимал заявки от некоммерческих организаций на размещение социальной рекламы в Сети. Среди прочих принимались проекты по повышению уровня знаний и изменению отношения общества в контексте социальных проблем.