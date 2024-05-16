Вашингтон, 16 мая, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Вашингтон считает положение украинских войск на фронте невероятно отчаянным. Об этом заявил журналистам заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.

Иван Шилов ИА Регнум

«Очевидно, что ситуация невероятно отчаянная. Мы знаем, что это сложное время», — сказал он.

Патель добавил, что военная помощь киевскому режиму может привести к изменениям на поле боя.

Как ранее передавало ИА Регнум, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что командование ВСУ уведомило альянс о тяжёлой ситуации для украинской стороны на фронте. По его словам, существенную роль сыграли задержки поставок. Бауэр добавил, что вооружение направили на Украину. По мнению главы комитета, у киевского режима якобы ещё есть шанс выиграть в конфликте.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 мая посетовал на успешное продвижение российской армии в Харьковской области. Он заявил, что в сложившейся ситуации виноват весь мир, так как не помогает победить Россию.

Также Зеленский заявил, что российская армия вскоре может выбить ВСУ из Харькова. Он добавил, что задержка помощи от США сильно повлияла на ход конфликта.