Братислава, 16 мая, 2024, 20:26 — ИА Регнум. При покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в него попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок, сообщил новостной портал Novinky, ссылаясь на министра обороны республики Роберта Калиняка.

Jan KroslГЎk /AP/TASS

По словам главы ведомства, пули также попали главе правительства в тазобедренный сустав и плечо. Кроме того, сообщается о ранении в ногу. Медицинская операция длилась пять часов. Калиняк рассказал, что раненый политик в сознании, может говорить, но его сильно не нагружают.

«Возможно, так же, как тяжёлое ранение Роберта Фицо заставит его заново учиться многим вещам, и нашей демократии придется заново учиться ходить», — сказал министр.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на словацкого премьера произошло 15 мая в городе Гандлове во время общения с местными жителями. Его экстренно прооперировали, но требуется ещё одна операция, на бедре. Врачи пока опасаются проблем из-за того, что премьер-министр принимает лекарства, разжижающие кровь.

16 мая полиция предъявила обвинение в покушении 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, его задержали на месте преступления. Глава республики Матуш Шутай-Эшток заявил, что задержанный ранее участвовал в протестных акциях. Он был против решения Фицо прекратить поставки вооружений на Украину.

Калиняк 16 мая заявил, что премьер находится в тяжёлом состоянии, угроза жизни не миновала. Врачи продолжают за него бороться.

В апреле Фицо заявлял, что опасается нападений на членов правительства. Он отметил высокий накал в обществе.

Президент России Владимир Путин выразил негодование в связи с покушением на словацкого премьера. Он отметил мужество и силу духа Фицо и пожелал ему скорейшего выздоровления.