Донецк, 16 мая, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Украинские военные впервые применили бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB) при обстреле Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщило 16 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов о военных преступлениях Украины (СЦКК).

ДНР в СЦКК

«Противник впервые применил бомбу GLSDB, выпускаемую из установок М142 HIMARS и М-270», — заявило представительство ДНР в СЦКК.

ВСУ обстреляли 16 мая Червоногвардейский район Макеевки. На месте обстрела специалисты нашли соответствующие маркировки на фрагментах от модуля ракеты. Специалисты представительства зафиксировали повреждения по трём адресам. В результате обстрела повреждения получили частный жилой дом на улице Яблочкина, а также два частных жилых дома на улице Тимошенко.

Информация о возможных пострадавших не поступала.

Как сообщало 15 мая ИА Регнум, глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что семь человек пострадали в результате ударов ВСУ по Каменке-Днепровской. Он отметил, что в одном из домов, по которому попал снаряд, жила пожилая пара с внучкой.

ВСУ 12 мая обстреляли Белгород с использованием тактического комплекса «Точка-У», а также РСЗО «Ольха» и Vampire. Один из боеприпасов попал в многоквартирный жилой дом, что привело к обрушению подъезда.