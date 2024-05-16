Москва, 16 мая, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Первый указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным после инаугурации, определил национальные цели развития на ближайшие 12 лет. Один из важнейших его разделов касается экономики. Не позднее 2030 года экономика Россия должна выйти на четвертое место в мире. Особо обозначены целевые показатели развития российского АПК. К 2030 году аграрии должны нарастить объем производства своей продукции не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом, а ее экспорт — не менее чем в полтора раза.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Как отмечают специалисты, судя по динамике объемов урожая основных культур за последние несколько лет, для отечественного АПК эти цели вполне реальны. Российское растениеводство является крепким устойчивым направлением. По данным Минсельхоза России, если сравнить средние урожаи за последние две пятилетки, производство зерновых выросло на 17%, масличных — более чем на 60%. Что касается экспортного потенциала АПК, с 2020 года Россия сохраняет статус мирового нетто-экспортера продовольствия.

Эти успехи — результаты системных решений, которые были реализованы в АПК за последние годы, и в частности активной работы над повышением плодородия почв. Ведь удобрения — значимая составляющая роста урожайности. Важно, что и производители «витаминов роста», понимая значение их продукции для продовольственной безопасности страны, реализуют целый ряд мер по обеспечению доступности удобрений для российских аграриев. Например, фиксация производителями цен на минудобрения на уровне 2021 года для отечественных аграриев.

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), за 15 лет деятельности организации отечественные мощности по производству минудобрений выросли в полтора раза и достигли 29,4 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ). Потребление удобрений в российском АПК увеличилось более чем в 2,5 раза и в прошлом году достигло 6,1 млн тонн в действующем веществе (с учетом накопленных ресурсов).

В этом году динамика роста сохраняется. Уже к майским праздникам производители удобрений не только полностью обеспечили своей продукцией весенние полевые работы аграриев, но и на 56% закрыли годовую потребность отечественного АПК в агрохимической продукции. Лидером по суммарному объему поставок всех видов минеральных удобрений для российских аграриев (в пересчете на 100% питательных веществ), по данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), остаётся группа «ФосАгро». По итогам I квартала «ФосАгро» нарастила выпуск агрохимической продукции сразу на 7% — до 3 млн тонн.

В компании отмечают, что эти уверенные темпы роста — результат продуманной стратегии инвестиционного развития. Так, в 2023 году «ФосАгро» направила на развитие и модернизацию своих производств рекордную сумму — более 64 млрд рублей. Всего же за 10 лет в развитие компании инвестировано почти 500 млрд рублей.

Компания начала разработку нового добычного горизонта на флагманском руднике группы. Это обеспечит запасы порядка 300 млн тонн апатит-нефелиновой руды, уникального сырья для производства экоэффективных фосфорсодержащих удобрений. В реализацию этого инвестиционного проекта «ФосАгро» вложила более 36 млрд рублей. Почти столько же инвестировали в новый завод в городе Волхове в Ленобласти. Благодаря проведенной модернизации и новому строительству выпуск минудобрений здесь увеличится в четыре раза, до более 1 млн тонн в год. Это позволит на годы вперёд обеспечить растущий спрос российских аграриев и укрепить лидерство «ФосАгро» по поставкам минеральных удобрений на внутренний рынок.

Как доложил гендиректор «ФосАгро» Михаил Рыбников президенту России Владимиру Путину в ходе церемонии пуска волховского завода, за 10 лет инвестиционного цикла производственные мощности компании в Ленинградской, Вологодской, Мурманской и Саратовской областях удвоились.

«По сути, мы построили заново еще одну компанию «ФосАгро». В результате практически весь выпускаемый «ФосАгро» апатитовый концентрат, а это 11 млн тонн, теперь будет перерабатываться внутри страны. И здесь, в Волхове, из него будут производиться экологичные и инновационные удобрения!» — сказал Михаил Рыбников, отдельно отметив, что темпы инвестиций будут расти и дальше. И уже в 2024 году «ФосАгро» обновит свой рекорд и вложит в развитие производства более 73 млрд рублей.

Рост производственных показателей позволяет компании проводить социально ориентированную политику и входить в топ лучших работодателей страны. «ФосАгро» является лидером по динамике роста зарплат — на 60% в 2021–2023 годах. Новая индексация на 15% в феврале 2024 года для всех 23 тысяч сотрудников группы стала самой масштабной в отечественной промышленности. Кроме финансового благополучия, «ФосАгро» обеспечивает работникам и достойный соцпакет — коллективные договоры, действующие на предприятиях, отмечаются экспертами как лучшие в отрасли. Сотрудники обеспечены медицинской помощью в рамках программы добровольного медицинского страхования, действуют программы оздоровления и летнего отдыха, на всех предприятиях функционируют бесплатные современные физкультурно-спортивные объекты, центры корпоративного питания, музейные и интерактивно-познавательные комплексы. Высоко востребована корпоративная жилищная программа, благодаря которой почти 3 тысячи семей работников «ФосАгро» улучшили свои жилищные условия.

При реализации масштабных инвестпрограмм компания увеличивает и финансирование социальных и благотворительных проектов: благоустраивает города, поддерживает медицину, здравоохранение и спорт. За последние 10 лет расходы на благотворительность увеличились в семь раз и в 2022–2023 годах суммарно превысили 25 млрд рублей. За достижения в социальной сфере «ФосАгро» удостоена высшей награды национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной по поручению президента России Владимира Путина.