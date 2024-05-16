Москва, 16 мая, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Новым главным тренером московского футбольного «Спартак» станет Деян Станкович. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба команды.

Tano Pecoraro/AP/TASS Деян Станкович

«Деян Станкович — главный тренер «Спартака» с нового сезона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение с 45-летним сербским специалистом, который возглавлял венгерский «Ференцварош», подпишут на два года.

Вместе со Станковичем в «Спартак» перейдут его помощники — сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

Кроме того, работу в штабе «красно-белых» продолжит Владимир Слишкович, который сейчас исполняет обязанности главного тренера.

В сезоне 2023/2024 «Ференцварош» под руководством Станковича досрочно стал чемпионом Венгрии и дошёл до плей-офф Лиги конференций.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля «Спартак» сообщил об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля, который возглавлял команду с июня 2022 года. В последнем матче под его руководством команда с минимальным счётом (0:1) проиграла «Сочи» на выезде. В двух предыдущих играх «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (0:0) и обыграл «Динамо» (2:0). После увольнения Абаскаля команду возглавил его помощник Владимир Слишкович.