Берлин, 16 мая, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал преждевременным возможный разговор с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам глава немецкого правительства.

Valsts kanceleja Олаф Шольц

Политик заявил, что ему пока не о чем говорить с российскими лидером, так как сначала нужно «добиться результатов на дипломатическом поле». Канцлер назвал важным, чтобы в июньской конференции по Украине в Швейцарии участвовали Китай, Бразилия и ЮАР.

«На данный момент наша главная задача — посеять хрупкие ростки дипломатических усилий», — процитировал Шольца журнал Stern.

Как сообщало ИА Регнум, Шольц в марте заявил, что последний раз общался с Путиным по телефону в декабре 2022 года. Он также напомнил, как незадолго до начала спецоперации на Украине беседовал с российским лидером в Москве более четырёх часов.

Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам и никогда не отказывалась от них. В феврале 2024 года он напомнил, как украинская сторона признала, что прервала диалог по указке Запада.