Тверь, 16 мая, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Причастному к убийству известного исполнителя Михаила Круга (настоящее имя — Михаил Воробьёв) Александру Агееву повторно отказали в отправке в зону спецоперации, сообщили «Известиям» в Московском районном суде Твери.

РИА Новости /СК РФ Член банды «Тверские волки» Александр Агеев (в центре)

«Агеев дважды обжаловал решение военного комиссариата, отказывавшегося брать его в зону спецоперации», — сообщили в суде.

Отказ объяснили тем, что член ОПГ «Тверские волки» отбывает пожизненный тюремный срок за участие в нападении на дом Круга. «Тверские волки» орудовали в Тверской области с начала 90-х годов.

Круга убили 30 июня 2002 года в собственном доме в посёлке Мамулино в Твери. Вечером двое преступников проникли в дом, один из них убил Круга. Исполнитель скончался в больнице.

Возобновили следствие по делу лишь в 2019 году, когда появилась дополнительная информация об обстоятельствах произошедшего. Тогда Агеев сообщил, что в 2002 году он вместе с другим участником банды Дмитрием Веселовым совершил нападение на дом певца. В жилище они проникли по указанию криминального авторитета по прозвищу Лом, скончавшегося в 2006 году.

Как рассказал следователям Агеев, убивать певца никто не планировал. В тот вечер нападавшие полагали, что хозяев в доме не будет. По его словам, целью бандитов было имущество исполнителя. Однако певец с семьей вернулись домой в тот момент, когда там уже были грабители. В результате, по свидетельству Агеева, Веселов дважды выстрелил в певца. Преступники с места происшествия скрылись.