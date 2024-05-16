Вашингтон, 16 мая, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Утверждения американской разведки об «угрозе» для президентских выборов в США со стороны России являются частью агрессивной информационной войны против Москвы. Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подобные инсинуации — часть агрессивной информационной войны Соединенных Штатов против Российской Федерации. В любых собственных проблемах здесь параноидально стремятся усмотреть «руку Кремля», — заявил дипломат в комментарии, распространённом российским посольством.

Дипломат отметил, что у американских спецслужб нет ни одного факта, доказательная база пуста, но при этом они сами активизировали враждебные операции с применением IT-технологий.

Антонов добавил, что США самоустранились от общения с Россией. Он дал совет Вашингтону обратить внимание на недавний запуск по инициативе Москвы глобального реестра контактных пунктов для обмена информацией о компьютерных атаках.

Как передавало ИА Регнум, директор национальной разведки США Аврил Хайнс заявила, что американские спецслужбы рассматривают Россию как самую активную внешнюю «угрозу» для американских выборов. Она утверждала, что в списке таких угроз также находятся Китай и Иран. По её словам, число внешних сил, которые якобы хотят вмешаться в выборы в США, растёт. При этом глава нацразведки не привела никаких доказательств в рамках обвинений против Москвы.

В декабре 2023 года комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России объявила, что зафиксировала активизацию спецслужб НАТО в связи с выборной кампанией в стране. Кроме того, выявили усиление активности неправительственных организаций и агентов влияния, подконтрольных разведкам западных государств.

Посол по особым поручениям, заместитель главы комиссии МИД по выборам Геннадий Аскальдович 17 марта заявил, что со стороны всех недружественных России стран, включая США и Германию, наблюдались попытки вмешательства в выборы российского президента.