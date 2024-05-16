Карельский депутат обозвала приглашённую общественницу курицей
Депутат Заксобрания Карелии обозвала на заседании общественницу курицей
Петрозаводск, 16 мая, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Депутат Заксобрания Карелии, председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике Галина Гореликова во время заседания комитета назвала курицей общественницу, руководителя КРОО «Заонежье» Валентину Сукотову, сообщил 16 мая портал Karelia. news.
По информации журналистов, депутат увидела, что одна из приглашённых общественниц села там, где обычно сидят депутаты. Она поручила помощнику пересадить женщину и сказала это в грубой форме.
«Здесь депутаты сидят и правительство, посади дальше. Её назад надо было, эту курицу!» — процитировало Гореликову издание.
Оказалось, что к тому времени включили микрофоны, присутствующие и зрители трансляции услышали фразу депутата.
Гореликова опубликовала извинения в соцсети «ВКонтакте». Она признала, что допустила «неприемлемое выражение», и объяснила это тем, что сильно волновалась, переживая, как пройдёт заседание.
«Очень переживала, как пройдет комитет. Сама от себя такого не ожидала…» — написала она, отключив возможность комментирования под постом.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин отмечал важность уважительного отношения чиновникам к простым людям. Он призвал не допускать хамства и заносчивости в отношении граждан на всех уровнях власти.