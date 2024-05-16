Петрозаводск, 16 мая, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Депутат Заксобрания Карелии, председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике Галина Гореликова во время заседания комитета назвала курицей общественницу, руководителя КРОО «Заонежье» Валентину Сукотову, сообщил 16 мая портал Karelia. news.

Информационное управление (пресс-служба) Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия Галина Гореликова

По информации журналистов, депутат увидела, что одна из приглашённых общественниц села там, где обычно сидят депутаты. Она поручила помощнику пересадить женщину и сказала это в грубой форме.

«Здесь депутаты сидят и правительство, посади дальше. Её назад надо было, эту курицу!» — процитировало Гореликову издание.

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Оказалось, что к тому времени включили микрофоны, присутствующие и зрители трансляции услышали фразу депутата.

Гореликова опубликовала извинения в соцсети «ВКонтакте». Она признала, что допустила «неприемлемое выражение», и объяснила это тем, что сильно волновалась, переживая, как пройдёт заседание.

«Очень переживала, как пройдет комитет. Сама от себя такого не ожидала…» — написала она, отключив возможность комментирования под постом.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин отмечал важность уважительного отношения чиновникам к простым людям. Он призвал не допускать хамства и заносчивости в отношении граждан на всех уровнях власти.