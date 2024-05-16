Москва, 16 мая, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России вызвало 16 мая представителя посольства Великобритании в связи с решением Лондона выслать атташе по обороне российского посольства, сообщили в ведомстве.

Дарья Антонова ИА Регнум

«В ответ на указанное решение атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве А. Т. Когхилл объявляется persona non grata», — сообщили в МИД.

Британского дипломата обязали в недельный срок покинуть Россию.

МИД выразил решительный протест в связи с принятым 8 мая британскими властями недружественным и безосновательным решением в отношении российского дипломата, атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне.

В ведомстве эти шаги расценили как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, которое наносит непоправимый ущерб двусторонним отношениям.

Как сообщало ИА Регнум, посла России в Лондоне Андрея Келина 8 мая вызвали в МИД Великобритании. Причиной стал якобы имевший место сбор российской стороной разведданных в Великобритании.

В этот же день в Британии объявили о высылке из страны военного атташе России. МВД при этом объявило о введении новых ограничений при получении россиянами дипломатических виз. Британские власти также сняли дипломатический статус с ряда принадлежащих России объектов недвижимости.

Комментируя решение британских властей, официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Москва даст адекватный ответ.