Гаага, Нидерланды, 16 мая, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Посольство России в Нидерландах обвинило власти королевства в нарушении юридических обязательнств принимающей стороны из-за недопуска российской делегации к участию в конференции ЮНЕСКО в Гааге. Заявление опубликовали в Telegram-канале диппредставительства.

(сс) hanspetersmits

«Посольство Российской Федерации выражает сожаление по поводу грубого нарушения голландской стороной своих юридических обязательств как страны, принимающей конференцию ЮНЕСКО, путем отказа в доступе российского представителя на церемонию закрытия», — заявили дипломаты.

16 мая официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что российская делегация не смогла попасть на конференцию, посвященную 70-летию со дня принятия Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Она отметила, что МИД расценил это как дискриминацию по национальному признаку.

Действия организаторов стали примером попыток Запада использовать конвенцию в узкокорыстных целях вместо работы по защите культурного наследия, добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, в марте делегация России не смогла участвовать в сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации. Власти Молдавии запретили принимать представителей страны. Пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский заявил, что Молдавия начала злоупотреблять статусом страны, принимающей мероприятия по линии ООН.

Ранее Францияотклонила заявки более чем 20 волонтёров — граждан России. Они планировали поехать в Париж на летнюю Олимпиаду. Действия страны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал скупым гостеприимством и явной дискриминацией.