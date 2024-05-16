Донецк, 16 мая, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении командира взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, отдавшего приказ о расстреле автомобиля с мирными жителями Мариуполя.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего командира <…> Олега Плотникова», — сообщила прокуратура ДНР.

Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

По версии следствия, Плотников в период с 23 по 25 марта 2022 года отдал по радиосвязи приказ снайперу роты о расстреле автомобиля, двигавшегося по проспекту Металлургов в Мариуполе. В результате обстрела мирный житель получил ранение, ещё двоим удалось скрыться из зоны обстрела.

Уголовное дело направили в Верховный суд ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2022 года следователи выявили причастных к расстрелам мирных жителей в Мариуполе.

Суд в Донецке в январе приговорил украинского морского пехотинца к 25 годам колонии строгого режима за убийство мужчины в Мариуполе. По данным следствия, командир 2-го отделения 2-го взвода 2-й роты батальона морской пехоты ВСУ в марте 2022 года прицельными выстрелами из автомата расстрелял движущийся по улице Заозёрной в Мариуполе автомобиль, в котором находился мирный житель.

В мае Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего снайпера разведывательного взвода батальона морской пехоты ВСУ Владислава Чернокнижного. Как установил суд, в марте 2022 года он прицельными выстрелами из автомата расстрелял мирного жителя Мариуполя. В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте. Суд приговорил его к 22 годам лишения свободы.